San Benedetto, Antonio Spazzafumo appena eletto: “Sono un imprenditore, non vivo di politica e lo dimostrerò”

L’attuale sindaco ha preso la città in zona ‘retrocessione’. Per ‘salvarla’ deve uscire dalla malsana logica di chi pensa alla politica per vantaggi personali e non per migliorare la città che governa. Il tempo stringe

di Nazzareno Perotti