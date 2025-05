Play out Girone B : Vicenza batte di misura Santarcangelo in gara 1

La squadra vicentina (giunta ultima) ora di nuovo guidata da Zanini si aggiudica spareggio d'andata battendo per 2-1 (medesimo risultato con cui il Santarcangelo in Campionato aveva vinto sia all'andata che al ritorno) la squadra romagnola (penultima). Nel Girone A: Cuneo batte (1-0) Gavorrano, mentre in quello C termina in parità (2-2) Fondi-Paganese. Gare di ritorno sabato prossimo 26 maggio. Nella 2a Giornata (in cui ha riposato il Padova al quale basterà pareggiare o anche perdere di misura per aggiudicarsi trofeo) del Girone Triangolare che assegnerà Supercoppa di Serie C riscatto Livorno che batte (3-1) Lecce. Stasera le 5 gare d'andata della 1a Fase dei Play Off Inter-Girone Nazionale tra cui Piacenza-Samb.

di Giordano Novelli