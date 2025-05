SAN BENEDETTO – Come ormai ogni anno, alle porte della bella stagione, si è svolto il tradizionale pranzo delle glorie rossoblu. Una bella rimpatriata organizzata da Bruno Ranieri, presso lo chalet “La Serenella” all’insegna del buon cibo e degli innumerevoli aneddoti di chi ha vestito e onorato la maglia della Samb.

Moltissimi gli ex calciatori presenti, giunti per l’occasione da ogni parte d’Italia, delle storiche formazioni della Samb degli anni ’70, ’80 e ’90, che moltissimi tifosi ricordano ancora a memoria. Un’occasione resa ancor più speciale nell’anno del ritorno della Samb tra i professionisti, per un pomeriggio ricco di aneddoti e rosei ricordi.

Toccante e denso di significato il minuto di silenzio in ricordo di Mariano Illuminati, scomparso otto giorni fa, titolare storico del ristorante Rustichello che molti degli ex giocatori conoscevano personalmente negli anni in cui hanno giocato a San Benedetto. Di seguito il video del minuto di raccoglimento:

Seguono le interviste realizzate presso lo chalet La Serenella di San Benedetto dal direttore Nazzareno Perotti.

Mariano Coccia, storico portiere che debuttò con Sonetti e che ha giocato anche in Serie A difendendo i pali dell’Avellino.

Daniele Catto, ormai un sambenedettese acquisito:

Franco Faccetta, un solo (ma ottimo) anno alla Samb, legatissimo ancora alla nostra città e ai suoi compagni di squadra:

Enrico Piccioni, lanciato da Sonetti e autore di una grande carriera, compresa la Serie A con la Cremonese:

Andrea Galassi, protagonista di due grandi salvezze con la maglia della Samb.

Carlo Bocci, figlio di Segio Bocci, colui che ha costruito lo stadio Riviera delle Palme

Massimo Silva, ex Samb, Ascoli, Milan, attualmente autore di una salvezza quasi insperata a Notaresco.

Stefano Colantuono, una grande carriera sia da calciatore sia di allenatore in Serie A.

Pasquale Bergamaschi, giornalista: “La cosa più bella è vedere la partecipazione di tanti ex rossoblu che arrivano da ogni parte d’Italia”.