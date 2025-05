Il costo del permesso per i residenti è di 50 euro per l’intera stagione con possibilità di ottenere due abbonamenti per ogni nucleo familiare. I non residenti, proprietari di immobili nelle zone interessante, pagano € 75,70 euro (massimo due permessi con singola targa).

Coloro che avessero già registrato un veicolo negli anni precedenti potranno richiedere il rinnovo pagando attraverso il portale MarchePayment, accessibile da questo link.

Nella causale del servizio occorre indicare “Rinnovo permesso zone blu” e la targa del veicolo per il quale si chiede l’abbonamento.

Sarà poi necessario inviare la ricevuta all’indirizzo e-mail permessi@sbt.it assieme all’indicazione del titolare del permesso e della targa dell’automobile. Il permesso già in possesso dell’utente sarà automaticamente rinnovato, senza bisogno di averne uno nuovo.

Chi invece deve chiedere un nuovo permesso deve rivolgersi all’ufficio dell’Azienda Multi Servizi s.p.a. sito all’interno del parcheggio della stazione ferroviaria, aperto dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 12:30 e nei pomeriggi di martedì e giovedì dalle 15:30 alle 18:00 (tel. 0735 658899).