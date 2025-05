ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE) – Stamattina, 16 maggio, intorno alle ore 7.30, una squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Roseto degli Abruzzi è intervenuta in via Romualdo, sulla SP20, a Cologna di Roseto degli Abruzzi, per un incidente stradale.

Nell’incidente è rimasta coinvolta una Fiat Punto, che ha impattato violentemente contro la scarpata della strada e si è ribaltata dopo aver urtato contro un palo dell’illuminazione e la recinzione di un’abitazione. Il conducente 22enne ha riportato traumi alle gambe ed è stato estratto dai Vigili del Fuoco dall’abitacolo dell’auto attraverso il cofano posteriore, aperto con l’uso di cesoie e divaricatore idraulici.

I Vigili del Fuoco hanno provveduto successivamente a mettere in sicurezza il mezzo incidentato. Il giovane è stato trasportato con un’ambulanza del 118 di Roseto degli Abruzzi presso l’ospedale di Teramo.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Giulianova e Roseto degli Abruzzi che hanno effettuato i rilievi dell’incidente.