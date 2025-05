PESARO – “Vogliamo costruire un programma di cambiamento. Nel tour dei teatri per le Marche stiamo raccogliendo entusiasmo e voglia di fare le Marche grandi. Ieri con Bonaccini abbiamo discusso di sanità, che in questi cinque anni è decisamente peggiorata” – così il candidato alla presidenza della Regione Marche per il Pd Matteo Ricci nel corso del convegno tenutosi presso il teatro Angelo Battelli, di Macerata Feltria, in provincia di Pesaro-Urbino, durante un confronto su sanità ed aree interne, dove era presente anche l’ex governatore della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini.

Al termine dell’incontro, un episodio curioso: durante i saluti finali, sul palco Bonaccini ha ricevuto come omaggio una maglietta della Sambenedettese, fresca di promozione in Serie C. In foto l’abbraccio con Matteo Ricci, mentre ha in mano la casacca rossoblu.