FERMO – Una notte movimentata quella del 14 maggio nel Fermano. Gli agenti di una Squadra volante in servizio hanno notato, intorno alle ore 22.30, due veicoli che procedevano ravvicinati e ad alta velocità lungo la Sp239, nella corsia opposta. Trattavasi di un furgoncino Fiat Scudo bianco e un Audi A4 grigia.

Secondo quanto riportato dall’Ansa, i conducenti, alla vista dei poliziotti, avrebbero spento i fari, dandosi alla fuga, svoltando sulla Lungotenna. La Volante si è messa all’inseguimento, mentre altre due pattuglie avrebbero raggiunto la vicina rotatoria San Marco in attesa di indicazioni.

I fuggitivi, a ridosso della rotatoria e resisi conto delle tre Volanti sulle loro tracce, hanno tentato ancora una volta di evitarli, svoltando in contrada Paludi per poi tornare su via San Marco, dove i poliziotti avevano bloccato la strada in entrambe le direzioni. I due hanno fermamente continuato la loro fuga. Il conducente dell’Audi è riuscito a passare fra le vetture e si è dileguato. Il conducente del furgone invece è stato costretto ad una brusca frenata e il mezzo è finito ribaltato, ma, uscito dal finestrino, si è anch’egli dileguato per campi, facendo perdere le proprie tracce.

L’Audi è stata ritrovata abbandonata a Casabianca di Fermo. Entrambi i mezzi sono risultati oggetti di furto, perpetrato a Macerata.