Il 28 giugno 2025 entra in vigore l’European Accessibility Act (EAA, Direttiva UE 2019/882). Lo sapevi?

Per molte aziende, soprattutto le PMI italiane, è percepito ancora come un obbligo lontano, tecnico, persino marginale. La verità? È una scadenza concreta, con impatti diretti sul modo in cui vendi, comunichi e cresci online.

Per questo motivo ho voluto dedicare questo approfondimento all’EAA, per condividere, da imprenditore e manager che ha affrontato la questione in prima persona, quello che so e le soluzioni per trarre vantaggio da questo obbligo normativo. Se hai un’azienda con più di 10 dipendenti o un fatturato superiore ai 2 milioni di euro, rientri anche tu tra i soggetti che debbono sottostare alla direttiva. Ma anche se hai un sito web, un e-commerce, un’app, una piattaforma di servizi o una sezione riservata accessibile da login, dovresti leggere subito il resto dell’articolo!



Cosa vuol dire accessibilità digitale? Ecco alcuni esempi pratici

L’accessibilità digitale non è un concetto astratto: significa rendere i tuoi canali digitali utilizzabili da tutti, comprese le persone con disabilità sensoriali, motorie o cognitive.

Per essere più concreti:

Un sito è accessibile quando può essere navigato interamente da tastiera, senza usare il mouse.

I colori e i contrasti sono leggibili anche da chi ha ipovisione o daltonismo.

Le immagini hanno un testo alternativo (alt text) che ne descrive il contenuto per chi usa screen reader.

I video hanno sottotitoli e trascrizioni per chi ha problemi uditivi.

I moduli (es. form contatti, checkout) sono strutturati e etichettati in modo comprensibile da tutti.

Questi requisiti non sono opinabili: sono standard tecnici definiti dalle WCAG 2.1 (Web Content Accessibility Guidelines) e richiamati direttamente dalla normativa europea EAA. Quelli menzionati sono requisiti di Livello di conformità AA, ossia quello di fascia media e più comune da ottenere (esistono i livelli A, AA e AAA).

European Accessibility Act, cosa va adeguato

L’EAA obbliga le aziende europee a progettare e offrire servizi digitali accessibili, in conformità con requisiti minimi affinché anche persone con disabilità possano accedere ai servizi digitali in modo autonomo, dignitoso, sicuro e senza discriminazioni.

Ma su cosa si deve agire per essere compliant a questa direttiva? Ecco un elenco sintetico ma chiaro di canali e strumenti che devono essere adeguati.

Tra i touchpoint coinvolti:

Siti web ed e-commerce

App mobile

Servizi di messaggistica, assistenza clienti, prenotazione

ATM, terminali self-service, software gestionali

PDF e documenti informativi scaricabili

Area riservata e portali per clienti o collaboratori.

Il valore dell’accessibilità: perché è importante per il tuo business

Offrire servizi accessibili significa fare crescere il tuo mercato, migliorare la reputazione del brand e rispondere a una necessità che milioni di persone sentono sulla propria pelle. Diventa un vero vantaggio competitivo.

L’accessibilità non è solo una questione di compliance, ma una leva strategica per raggiungere una fetta di mercato più ampia, migliorare l’immagine del brand e innovare. Un’opportunità per le PMI di distinguersi dalla concorrenza e attrarre nuovi clienti, non solo un adempimento normativo.

Un moltiplicatore di utenza : milioni di persone in Europa vivono con una disabilità e potrebbero voler accedere al tuo servizio, comprare il tuo prodotto, saperne di più. Raggiungerle significa espandere il tuo mercato potenziale.

Un fattore di ranking SEO : Google privilegia siti ben strutturati, accessibili e performanti.

Una questione di reputazione : i brand inclusivi vengono percepiti come più affidabili e responsabili.

Un vantaggio competitivo : la maggior parte delle PMI italiane non è ancora a norma. Chi si muove per primo si differenzia.

E poi, diciamolo: l’accessibilità migliora l’esperienza utente per tutti, non solo per chi ha disabilità. Un sito chiaro, ordinato, leggibile è più efficace per ogni visitatore.

I rischi del mancato a deguamento all’EAA

Cosa succede se non ti prepari e non adegui i tuoi strumenti alla Direttiva UE?

Ignorare questa normativa non significa solo rischiare sanzioni fino al 5% del fatturato, ma anche perdere terreno nei confronti di chi si sta avvantaggiando da questo adeguamento.

Sapevi che non essere conforme all’EAA significa, ad esempio, essere esclusi dai bandi pubblici? I danni reputazionali, come una recensione negativa, potrebbero avere ripercussioni più grandi di una sanzione pecuniaria.

Per fare un sunto, la mancata conformità può causare:

Sanzioni fino al 5% del fatturato , come previsto dal recepimento italiano della direttiva.

Esclusione da bandi e gare pubbliche : la PA accetterà solo fornitori in regola.

Danni reputazionali : l’accessibilità è ormai parte della Responsabilità Sociale d’Impresa (CSR).

Perdita di utenti : chi non riesce a utilizzare i tuoi servizi se ne andrà, spesso in silenzio.

Nel caso dei prodotti digitali non accessibili, è prevista anche l a rimozione dal mercato (es. app dagli store).

Come adeguarsi in 6 facili step (senza farsi travolgere)

Iniziare a fare audit sui tuoi siti e app è il primo passo per evitare sorprese.

Non è difficile, ma bisogna agire ora. Ecco una panoramica pratica su cosa devono fare le PMI per conformarsi alla normativa.

Gli step fondamentali includono l’audit di accessibilità, la mappatura dei touchpoint digitali e l’implementazione dei cambiamenti necessari. Un percorso che può essere affrontato passo dopo passo, con il giusto supporto e la giusta direzione

Audit di accessibilità : esamina i tuoi asset digitali (sito, app, documenti) per identificare criticità.

Mappatura dei touchpoint : individua tutto ciò che va reso accessibile (frontend, backend, PDF, moduli, ecc.).

Piano di intervento : definisci le priorità, le risorse e le tecnologie necessarie (es. CMS compatibili, componenti accessibili).

Rimediazione e test : aggiorna codice, contenuti e design secondo le WCAG 2.1 AA.

Formazione del team : chi aggiorna i contenuti deve conoscere le basi dell’accessibilità.

Dichiarazione annuale di accessibilità e monitoraggio continuo : per garantire la conformità nel tempo.

Adeguarsi oggi non è solo un atto dovuto. È un segnale di maturità digitale e di visione imprenditoriale. Le PMI che investono in accessibilità migliorano la fedeltà dei clienti, ottengono più visibilità online, si preparano a un contesto normativo sempre più stringente, diventano partner affidabili per la Pubblica Amministrazione e le grandi corporate.

Adeguarsi oggi non è solo un atto dovuto. È un segnale di maturità digitale e di visione imprenditoriale. Le PMI che investono in accessibilità migliorano la fedeltà dei clienti, ottengono più visibilità online, si preparano a un contesto normativo sempre più stringente, diventano partner affidabili per la Pubblica Amministrazione e le grandi corporate.

