Video e foto di Giancarla Perotti

ASCOLI PICENO – Il 14 maggio 2025 presso la cappella dell’ospedale Mazzoni ad Ascoli Piceno don Francesco Mangani, ha celebrato una messa di ringraziamento per i suoi 20 anni di vita sacerdotale. Con lui ha concelebrato don Massimo Zorzin, cappellano militare del 235 Reggimento Rav Piceno. Docente di Mariologia presso la scuola di formazione teologica, scrittore e operatore culturale, don Francesco Mangani, dopo essere stato per 10 anno parroco di Gimigliano, dal 2016 ha svolto il suo servizio pastorale nella comunità di Roccafluvione.

Attualmente è cappellano dell’ospedale di Ascoli Piceno. Conoscenti e amici cari si sono uniti all’inno di lode e di gratitudine scaturiti dal riconoscimento della grande disponibilità che don Francesco ha sempre dimostrato verso tutti e in tutte le situazioni. A fine funzione diverse persone sono intervenute per esprimere i loro sentimenti. Tra esse, la professoressa Giancarla Perotti, ha detto queste parole: “Se fossero potute essere presenti tutte le persone che lui guida nella direzione spirituale, non sarebbe bastata una stanza grande come tutto l’ospedale. Sempre attento a tutti. Quando veniva a casa e io iniziavo a parlare, lui voleva subito andare a salutare e benedire mia madre che era paralizzata e stava in camera”, e ha aggiunto: “Ci ha insegnato tanto come ad esempio la meditazione cristiana che molti di noi nemmeno conoscevano e non avevano mai fatto. Sempre ligio al suo dovere, in parrocchia, pur dando la priorità ai parrocchiani, non ha mai rifiutato di ascoltare nessuno”, sottolineando come è stato sempre “un presbitero dell’ascolto” come ce ne sono pochi oggi. Don Francesco poi, citando Papa Leone XIV nel suo discorso tenuto alle chiese cattoliche di rito orientale, ha voluto ribadire il senso del Mistero che “Nell’ottica della fede corrisponde allo stupore e alla meraviglia che dobbiamo sempre ricercare. Il Mistero è come il cielo stellato”, ha detto,” Alziamo la testa, proviamo a contare le stelle e dopo un po’ ci perdiamo. Rimane però la bellezza e la meraviglia per quel cielo bellissimo. Così è Dio, l’esperienza che facciamo di Lui”. Gli astanti, grati e commossi, hanno infine espresso al giovane presbitero sentiti e sinceri sentimenti di auguri.