FALERONE (FM) – L’Arma dei Carabinieri fermana continua il suo impegno nel contrasto ai reati contro il patrimonio anche attraverso l’utilizzo di nuove tecnologie. Questi strumenti innovativi, unitamente all’esperienza dei comandi territoriali in sinergia con gli operatori del settore, rappresentano un elemento fondamentale nella prevenzione e repressione dei fenomeni criminali, e contribuiscono a garantire maggiore sicurezza sui territori.

Recentemente, questa strategia si è dimostrata efficace in un episodio che ha visto impegnata la Stazione dei Carabinieri di Falerone. Al termine di un’attività di riscontro investigativo, i militari di Falerone, supportati dal Nucleo Operativo e Radiomobile di Montegiorgio, hanno denunciato due soggetti per concorso nel reato di ricettazione. I due uomini, uno titolare di un’autodemolizione nella provincia e un disoccupato laziale, sono stati individuati grazie a un’accurata attività investigativa, alimentata anche dall’analisi di dati forniti da sistemi di geolocalizzazione di una società di servizi di sicurezza.

In particolare, le indagini sono state avviate a seguito di una segnalazione arrivata presso la centrale operativa della Compagnia di Montegiorgio, riguardante la localizzazione di un’autovettura di proprietà di una società di autonoleggio, risultata oggetto di furto avvenuto a Roma nel mese corrente.

Le attività investigative hanno permesso di rintracciare alcune componenti del veicolo e di scoprire, nel piazzale della ditta di autodemolizioni del soggetto denunciato, un furgone Fiat Ducato contenente ben ventiquattro parti componentistiche della vettura trafugata. Il trasporto e il deposito dei pezzi, riconducibili al furto, sarebbero stati messi in atto dal disoccupato laziale, anch’egli denunciato in concorso per ricettazione.

Il furgone e le parti di autovettura sono stati sequestrati in attesa di ulteriori approfondimenti investigativi, che proseguiranno per tentare di risalire all’intera filiera del reato e promuovere ulteriori azioni investigative.