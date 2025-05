RIVIERA – La Protezione Civile delle Marche ha diramato l’allerta gialla per temporali, vento e mareggiate per la zona 6 della Regione, che comprende San Benedetto e Ascoli, per la giornata di venerdì 16 maggio.

Il rapido ingresso di un forte vento nelle prime ore della notte determinerà temporali sparsi localmente di forte intensità sulle zone collinari e costiere, con fenomeni in esaurimento in mattinata. Venti nord-orientali con raffiche fino a burrasca sulla costa e in mare, con intensità in attenuazione a partire dal pomeriggio.

Il mare sarà molto mosso con possibili mareggiate, moto ondoso in attenuazione nel pomeriggio.