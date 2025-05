SAN BENEDETTO – Anche quest’anno il Museo del Mare di San Benedetto aderisce al Gran Tour Musei delle Marche con un calendario ricco di eventi, incentrato sul tema scelto dal Consiglio Internazionale dei Musei – ICOM (International Council of Museums): “Il futuro dei musei nelle comunità in rapida trasformazione”.

Il primo appuntamento, una conferenza dal titolo “Musei e comunità” è in programma per venerdì 16 maggio alle ore 17, nella sala conferenze del Museo della Civiltà Marinara delle Marche a San Benedetto. Sarà un momento di riflessione sul ruolo dei musei nella valorizzazione e nella crescita delle comunità e sulle dinamiche relazionali con altri musei e istituti culturali. Parteciperanno all’incontro la dottoressa Anna Marinangeli, direttore del Servizio Cultura del Comune di San Benedetto, il dottor Giuseppe Merlini, rappresentante dell’Associazione Musei Marittimi del Mediterraneo, la dottoressa Concetta Ferrara, direttrice del Sistema Museale Piceno, e la dottoressa Francesca Vitelli, referente per la gestione del Museo del Mare. Al termine verrà proiettato il nuovo documentario dei registi Giacomo Cagnetti e Rovero Impiglia dedicato al Museo del Mare. L’ingresso è gratuito e aperto a tutti.

Sabato 17 maggio, invece, un doppio appuntamento, pomeridiano e serale, con l’evento “Musei in concerto”, in cui professori e allievi dell’Istituto Musicale “Antonio Vivaldi” accompagneranno la visita al museo con la loro musica, in un concerto tra melodia e patrimonio. L’evento pomeridiano avrà luogo a partire dalle ore 17,15, con la visita guidata al Museo del Mare e l’esibizione degli allievi dell’Istituto alle ore 18; quello serale inizierà, invece, alle ore 21, sempre con la visita guidata al Museo del Mare e l’esibizione, alle ore 22, degli insegnanti del “Vivaldi”. L’evento è realizzato in collaborazione con l’associazione “Arte Viva” e con il patrocinio di Assoartisti. L’ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria al numero di telefono 353 4109069.

Infine, domenica 18 maggio, alle ore 10,30, il laboratorio “In mare aperto: un giorno da piccoli marinai” chiuderà il ciclo di appuntamenti con un evento dedicato ai più piccoli, che potranno vivere la giornata del marinaio dall’alba al tramonto e, attraverso divertenti attività ludiche, conquistare il titolo di capitano. Il costo di partecipazione è di € 7,00 a persona. Per partecipare è richiesta la prenotazione effettuabile al numero di telefono 353 4109069.