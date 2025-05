SAN BENEDETTO – La città di San Benedetto del Tronto è stata ancora citata durante la trasmissione Deejay Chiama Italia dal conduttore Linus, che ha raccontato un simpatico e curioso aneddoto riguardo il suo soggiorno nella nostra città di poche settimane fa.

“Ci trovavamo in quel di San Benedetto del Tronto insieme ai miei due compagni di pedalata, in direzione Bari. Ci fermiamo a dormire nella ospitalissima San Benedetto e, dopo aver cenato, torniamo a dormire nell’ospitalissimo albergo. Lì c’era un portiere di notte, ospitalissimo anch’egli, ma un po’ matto, al quale chiediamo se fosse possibile avere una tisana. Dopo alcuni istanti di riflessione, ci ha risposto: lo so che cos’è una tisana, è quella roba lì che piace alle donne con l’acqua calda, mo vado a vedè se trovo una bustina…Non avrebbe potuto sintetizzarla meglio – conclude Linus – mi ha fatto molto ridere“.