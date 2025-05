SAN BENEDETTO – Tutto pronto al Riviera per Samb-Livorno.

NOTE

Giornata di sole, campo in campo in buone condizioni. Padroni di casa in maglia bianca con inserti rossoblu, ospiti in amaranto. Spettatori: 1572.

FORMAZIONI

SAMB (4-3-3): Semprini 04, Gennari, Kerjota, Eusepi, Battista, Zoboletti 05, Pezzola, Paolini, D’Eramo, Guadalupi, Tataranni 06.

All. Ottavio Palladini. A disp. Coccia 07, Orfano 05, Lulli, Baldassi, Fabbrini, Bouah 05, Chiatante 04, Orlandi 06, Moretti.

LIVORNO (4-3-3): Cardelli, Siniega, Dionisi, Malva 04, Bacciardi 06, Bellini, Arcuri 04, Marinari 05, Brenna, Hamlili, Bonassi 04.

All. Paolo Indiani. A disp. Ciobanu, Fancelli, Luci, Frati, Ndoye, Batrini, Regoli, Parente, Rossetti.

ANGOLI 4-3

AMMONITI Kerjota 30′

ESPULSI Kerjota 68′

CRONACA

3′ Subito pericoloso il Livorno con una conclusione ravvicinata di Bacciardi, bravo Semprini ad opporsi. Sulla ribattuta Pezzola scherma Dionisi.

8′ Bella discesa sul fondo di Zoboletti che però non riesce a mettere in mezzo.

13′ Dionisi libera il mancino da fuori, Semprini respinge.

14′ SAMB IN VANTAGGIO: Kerjota da sinistra va sul fondo e mette al centro, movimento e contromovimento di Eusepi che si smarca benissimo e col piattone destro insacca di prima. 1-0.

18′ Brutta palla persa in disimpegno da Tataranni. Dionisi calcia dal limite, palo esterno!

25′ Samb pericolosa soprattutto sul lato sinistro. Cross al centro per Guadalupi che calcia di prima, murato dalla difesa.

28′ RADDOPPIO SAMB! Cross di Kerjota, sponda di Eusepi e Guadalupi deve solo spingerla in rete per il 2-0. Gran gol tutto di prima!

31′ Vicinissima al tris la Samb. Cross da destra di Eusepi per Battista che di testa la mette sul fondo di una spanna.

35′ Tiraccio dalla distanza di Malva, palla in curva.

37′ Ci riprova ancora Malva a giro, stessa mattonella, stavolta ci va più vicino, ma sfera a lato.

38′ Battista rientra sul destro e calcia sul primo palo, Cardelli in corner con la punta dei guantoni.

41′ Malva ci prova da tutte le parti. Semprini un gatto devia in angolo. Nulla di fatto sugli sviluppi.

43′ Dimezza lo svantaggio il Livorno. Cross di Marinari arretrato per Bonassi che col piatto destro trova il gol. Semprini sfiora ma non basta. 2-1.

45′ 2-2 Livorno, gran gol al volo di Hamlili. Samb completamente deconcentrata con la testa già negli spogliatoi si fa rimontare due gol in due azioni. Finisce qui il primo tempo.

SECONDO TEMPO

47′ Punizione dal limite per la Samb. D’Eramo calcia sulla barriera.

50′ Bacciardi prova il tiro dal limite sugli sviluppi di un corner, palla sopra la traversa.

53′ Dentro Lulli per Battista, Samb ora col 4-4-2.

55′ Prova subito la conclusione il neo entrato Lulli, stop di petto e destro sul fondo.

59′ Dentro Baldassi al posto di D’Eramo.

65′ Grandissima chance per Guadalupi solo davanti a Cardelli calcia troppo debolmente e si fa bloccare il tiro.

69′ Secondo giallo per Kerjota che perde palla e ferma la ripartenza livornese con un fallo tattico. Inevitabile l’espulsione.