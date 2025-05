FERMO – Nelle ultime settimane, i Carabinieri delle Compagnie di Fermo e Montegiorgio hanno avviato una specifica attività di monitoraggio del territorio, finalizzata principalmente alla prevenzione di reati contro le sostanze stupefacenti. In questo contesto sono state intensificate le operazioni di controllo su strada, che hanno portato a numerose denunce.

– A Fermo, i militari della Stazione Carabinieri di Monte Urano hanno denunciato un 22enne marocchino, senza fissa dimora. L’uomo è stato controllato in zona Campiglione di Fermo e trovato in possesso di 8 grammi di cocaina e 7 grammi di eroina, sostanze suddivise in dosi e confezionate con involucri di cellophane, pronte per essere cedute.

– Ad Amandola intanto, i militari della locale Stazione Carabinieri hanno denunciato un uomo 35enne residente nel maceratese. Lo stesso, controllato alla guida di un’autovettura è stato sottoposto a perquisizione personale con esito positivo in quanto sono stati rinvenuti in suo possesso circa 45 grammi di marijuana, per tale ragione la patente è stata cautelativamente ritirata.

Per quanto alle operazioni di contrasto al consumo di droghe, si evidenziano le operazioni di seguito:

– A Porto San Giorgio, i Carabinieri della locale Stazione hanno segnalato alla Prefettura di Fermo, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 309/1990, un 42enne italiano poiché trovato in possesso di una dose di cocaina, detenuta per uso personale.

– A Torre San Patrizio i militari della Stazione Carabinieri di Monte San Pietrangeli hanno segnalato alla Prefettura di Fermo due uomini di 56 e 58 anni, entrambi di Tolentino (MC), poiché sorpresi a consumare cocaina all’interno della loro macchina, in sosta in una strada del paese. I due nel corso del controllo hanno consegnato ai militari due pipe artigianali con evidenti tracce della sostanza stupefacente in argomento. Sempre a Torre San Patrizio, i Carabinieri di Monte San Pietrangeli hanno proceduto ad analoga segnalazione nei confronti di un 39enne di quel comune, trovato in possesso di modica quantità di cocaina detenuta per uso personale.

– A Montegiorgio, i militari della locale Sezione Radiomobile hanno segnalato alla Prefettura una 31enne. La donna, sottoposta a perquisizione personale e veicolare è stata trovata in possesso di una dose di eroina e per tale motivo le è stata cautelativamente ritirata la patente di guida.

Questi episodi sottolineano l’importanza delle attività di controllo e monitoraggio da parte dell’Arma dei Carabinieri, che continua a lavorare per garantire la sicurezza nella comunità e prevenire il consumo di stupefacenti, pericoloso sia per la salute che per gli utenti alla guida di veicoli.