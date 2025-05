SAN BENEDETTO – Martinsicuro conferma la Bandiera Blu anche per l’anno 2025.

La cerimonia di consegna del prestigioso vessillo da parte della Fee è andata in scena a Roma, nella mattinata odierna.

A ritirare la bandiera blu è stato l’assessore all’Ambiente, Marco Cappellacci.

“Questa riconferma riflette sempre più l’attenzione di questa amministrazione verso le tematiche ambientali – le parole di Cappellacci – Un percorso avviato sin dai primi giorni del nostro primo mandato e che continua ogni anno. Ringrazio per questo il sindaco Massimo Vagnoni e tutta l’amministrazione che hanno sempre dato massimo appoggio a tutte le attività messe in atto in materia di sensibilizzazione ambientale che sono fondamentali per garantire di anno in anno questi risultati. Un grazie sentito va anche all’ufficio Ambiente per il grande lavoro quotidiano, ogni anno le normative da rispettare per arrivare a questi traguardi si fanno sempre più stringenti e pertanto diventa fondametale un impegno costante. Ringrazio, infine, l’ufficio Demanio per tutto ció che concerne la sicurezza in mare, altro aspetto fondamentale per ottenere la Bandiera Blu”.

“Siamo orgogliosi di poter continuare a offrire ai nostri visitatori spiagge pulite, sicure e accoglienti, frutto del lavoro di tutti gli operatori locali e delle istituzioni – le parole del consigliere con delega al Turismo e Demanio, Umberto Barcaroli – Il Comune di Martinsicuro continuerà a investire nella promozione del turismo sostenibile, nella cura delle infrastrutture e nella salvaguardia dell’ambiente marino, affinché la nostra città possa rimanere un punto di riferimento per un turismo balneare di qualità”.