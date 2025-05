SAN BENEDETTO – La sede di Roma del Centro Nazionale Ricerche ha accolto ancora una volta la cerimonia di consegna delle “Bandiere blu 2025”, cerimonia alla quale San Benedetto del Tronto è stata protagonista per la venticinquesima volta (ventiduesima consecutiva).

A ritirare il riconoscimento della Foundation for Environmental Education (FEE) che certifica la qualità dell’ambiente, tanto della spiaggia quanto dell’approdo turistico, il vincesindaco Antonio Capriotti, affidatario della delega all’ambiente, che insieme agli altri due Sindaci della Riviera delle Palme, Alessandro Rocchi di Grottammare e Alessio Piersimoni di Cupra Marittima, ha preso parte all’evento istituzionale.

“Ricevere per il venticinquesimo anno la Bandiera Blu della FEE – ha detto il vicesindaco Antonio Capriotti – riempie di orgoglio tutta la nostra comunità. Questo prestigioso attestato premia l’impegno costante del Comune, degli operatori turistici e di tutti i cittadini nel promuovere una cultura della sostenibilità, della qualità ambientale e della cura del nostro straordinario patrimonio costiero. San Benedetto del Tronto si conferma ancora una volta una destinazione d’eccellenza per chi cerca la bellezza naturale e servizi efficienti. Come amministratori continueremo su questa strada, nella convinzione che la qualità ambientale sia una risorsa fondamentale per il futuro turistico ed economico di San Benedetto del Tronto.”