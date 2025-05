“In palestra fa freddo, al mattino 11° C: difficile allenarsi così”: Tensostruttura, protesta la Wsa

"In realtà e a quanto ci è dato sapere i lavori sono fermi per il semplice fatto che mancano dei pezzi per poterli concludere e tutto questa a danno delle ginnaste ed atleti che sono costretti ad allenarsi in condizioni di grave disagio" scrive Sarah Cristal Mattoni

di Redazione