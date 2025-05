MONTEFIORE DELL’ASO – Partirà alle ore 9, domenica 18 Maggio, la passeggiata che dal Centro Storico di Montefiore dell’Aso arriverà, dopo poco più di sei chilometri, alla Cantina I VICONARI, situata proprio in bassa valle, ai confini con Massignano.

Durante la passeggiata sarà sollecitata la meraviglia dei partecipanti attraverso strade sterrate e di campagna percorreremo i crinali di una valle prettamente agricola, scopriremo degli scorci visivi incontaminati, panorami unici.

Gli stessi panorami che hanno fatto innamorare tante famiglie del nord Europa che hanno comprato vecchi casolari abbandonati e sono divenute loro abitazioni.

Lungo il percorso scopriremo uno di questi casolari, ancora abbandonato, il borgo dei Viconari.

Abitato fino agli anni ’70 del secolo scorso, nel borgo sono vissuti nuclei di famiglie fino a raggiungere anche i 60 abitanti, un borgo che ha fatto la funzione di Comunità tant’è che all’interno è presente anche una piccola Chiesetta.

Avremo dei ciceroni d’eccezione in quanto racconteranno la vita del borgo due persone che il borgo lo hanno abitato.

La passeggiata terminerà alle 11.30, nella vicina cantina che avremo la possibilità di visitare, appunto ribattezzata “I Viconari”, giovane impresa a conduzione familiare che proporrà un aperitivo con i loro vini accompagnati da prodotti della terra dell’Agriturismo “La Campana”, altra eccellenza della Val Menocchia.

Per chi volesse terminare la giornata a Montefiore dell’Aso, è stata messa a disposizione una navetta, c’è la possibilità di pranzare (menù convenzionato) presso l’osteria Cinque Colli, proprio all’interno delle mura del paese.

“La passeggiata, organizzata dal Comune di Montefiore dell’Aso, dalla Polisportiva Montefiore e dalle attività che in autunno organizzano l’evento Sorsi & Morsi” informa, il Consigliere Comunale Emanuele Ciarrocchi, delegato al Turismo “vuole essere un susseguirsi di sensazioni, vorremmo stupirvi con le bellezze di un territorio ancora da scoprire e conoscere, vogliamo promuovere le eccellenze enogastronomiche che prendono dal clima della valle le condizioni migliori per produrre prodotti di altissima qualità. Tutto questo lo faremo camminando, in mezzo a filari di viti e strade di terra, continuamente pronti a stupirci dei colori e dei profumi di una valle, la Val Menocchia, che tanto ha da mostrarci”

La passeggiata è gratuita, la prenotazione è obbligatoria al numero 340 5371189 (via whatsapp)

L’aperitivo che è facoltativo, va prenotato al numero sopraindicato al momento della prenotazione della passeggiata al prezzo di 10euro.