SAN BENEDETTO – Una premessa è d’obbligo: quando si trattano argomenti così importanti per una città – e quindi per un Comune – non si dovrebbe utilizzare un solo giornale per avanzare richieste o formulare considerazioni che, in certi casi, possono suonare come minacce o tentativi di forzare la mano all’amministrazione comunale. Soprattutto se accompagnate da affermazioni premature e poco democratiche, come: “Il sindaco è d’accordo, altri lo osteggiano”.

In casi del genere, sarebbe più corretto convocare una conferenza stampa, offrendo ai giornalisti la possibilità di porre domande – anche scomode, perché no! – nel rispetto della trasparenza e della pluralità dell’informazione. Niente di più, niente di meno.

Mi riferisco chiaramente all’opposizione del costruttore Vittorio Massi alla richiesta – si parla di una cifra indicativa di 2 milioni di euro – da parte dell’amministrazione Spazzafumo, in merito alla concessione trentennale per la gestione del campo sportivo “Ciarrocchi” a Porto d’Ascoli.

Non entriamo nel merito della vicenda, né pretendiamo un incontro chiarificatore con il signor Massi. Con Riviera Oggi, d’altronde, ha scelto di non comunicare direttamente, preferendo altri canali per le proprie esternazioni. Quanto al sindaco, nonostante la nostra richiesta d’intervista, ci ha risposto semplicemente: “Non condivido con quel giornale l’idea che fra me e Massi ci siano forti tensioni…”, affermazione, come detto sopra, che trova comunque conferma indiretta nelle parole del titolare della “Saxa Costruzioni”.

Restiamo fuori da qualsiasi polemica, ma riteniamo utile e doveroso spiegare cosa sia una fideiussione e fornire una sintesi del Decreto Legislativo n. 38 del 28 febbraio 2021.

La fideiussione è un contratto attraverso il quale una persona (il fideiussore) si impegna a garantire l’adempimento di un’obbligazione altrui, assumendosi personalmente la responsabilità nei confronti del creditore in caso di inadempienza del debitore principale.

Cosa dice il D.Lgs. 38/2021

Il Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n. 38 – in attuazione dell’articolo 7 della Legge 8 agosto 2019, n. 86 – disciplina la costruzione, ristrutturazione, gestione e sicurezza degli impianti sportivi, comprese le strutture scolastiche. Il testo raccoglie e aggiorna norme tecniche che gli addetti ai lavori già conoscono ma che oggi, grazie a Internet, sono accessibili a chiunque.

Vale la pena ricordare una clausola fondamentale inserita nell’art. 11: “Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”.

La fideiussione può essere richiesta dal Comune a una società sportiva dilettantistica (ASD o SSD) per ottenere in concessione un impianto sportivo pubblico, specialmente nei seguenti casi:

Eventuali inadempienze contrattuali (es. mancata manutenzione dell’impianto);

Mancati pagamenti di canoni o spese di gestione;

Danni arrecati all’impianto o a terzi.

Anche se il D.Lgs. 38/2021 non impone obbligatoriamente l’adozione di una fideiussione, lascia ai Comuni ampia discrezionalità nella redazione dei bandi e delle convenzioni.

In pratica:

Il Comune può prevedere l’obbligo di fideiussione in caso di concessioni di lunga durata o con ingenti investimenti previsti da parte della società;

In alcuni casi può non essere richiesta, ad esempio se il valore economico della concessione è contenuto, o se la gestione ha finalità sociali (sport giovanile, disabilità, scuole). In questi casi si può prevedere l’esonero o garanzie alternative.

Come si legge, una forma di garanzia resta comunque necessaria. In passato, l’assenza di fideiussione ha causato controversie legali con gravi conseguenze per i cittadini. Un esempio che ci riguarda: la vicenda del manto erboso dello stadio Riviera delle Palme, dove – in assenza di fideiussione – si è aperto un contenzioso tra Comune e ditta esecutrice, con costi legali elevati per entrambe le parti.

Infine, una precisazione: che c’entra la Sambenedettese Calcio? Se qualcuno afferma che sia coinvolta, dovrebbe spiegare i motivi e chiarire anche perché – a livello federale – è stata aumentata la cifra della fideiussione necessaria per l’iscrizione ai campionati, professionistici e, forse, anche dilettantistici.

Per una fidejussione, lo ribadiamo in parole semplici, i soldi non devono essere versati, ma è necessario dimostrare di averli, custoditi presso una banca o un ente assicurativo. È una tutela per tutti. Anche per i cittadini.