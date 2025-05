PlayOff Serie C: nel Girone B approdano al 2° Turno Cesena e Matelica, Samb eliminata

Nell'anticipo del sabato squadra cesenate (7a) piega (2-1) Mantova (10°). Matelicesi (8° ed al 3°successo stagionale su 3 negli scontri diretti con la Samb) battono (3-1) Sambenedettese (9a ed eliminata per il 3°anno consecutivo al 1°turno ma stavolta ci sono numerose giustificazioni) ma non conoscono ancora il nome del prossimo avversario. Triestina-Virtus Verona rinviata per covid a domenica prossima e questo porta allo slittamento del prossimo turno al 19 maggio. Nel Girone A avanzano Albinoleffe (7°), Grosseto (9°) e Juventus B (10a). In quello C Teramo (8°) sconfitto 2-0 ed eliminato dal Palermo (7°) che va avanti assieme a Juve Stabia (5a) e Foggia (9° e corsaro 1-3 a Catania). All’interno tutti i risultati del 1°Turno dei tre Gironi e gli abbinamenti della 2a Fase (A e C). Nella 1a giornata del Triangolare che assegnerà la Supercoppa, parte bene Perugia che batte (2-1) Como. Dentro anche i risultati della 38a ed ultima giornata di Serie B (Salernitana cala tris a Pescara ed è promossa in Serie A, 22 anni dopo l'ultima volta; Pordenone sconfigge Cosenza ed è salvo, condannando calabresi alla retrocessione diretta in C, dunque non si giocheranno play out) e tutti i verdetti.

di Giordano Novelli