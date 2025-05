Rete degli Studenti Medi – Robin Hood in merito al flash mob organizzato nel pomeriggio di ieri nel centro di San Benedetto pro Palestina. SAN BENEDETTO – Segue un comunicato dellain merito al flash mob organizzato nel pomeriggio di ieri nel centro di San Benedetto pro Palestina.

“Ieri abbiamo partecipato al presidio e flash mob organizzati dal comitato Piceno per la Palestina in solidarietà al popolo palestinese, vittima del colonialismo sfrenato israeliano. Il flash mob si è svolto nel centro di San Benedetto cogliendo l’attenzione dei passanti, inoltre abbiamo assistito anche alla performance dell’artista Zoe Map, volta a far riflettere sulla condizione delle persone nella striscia di Gaza. É necessario mobilitare la cittadinanza anche dei comuni più piccoli affinché la questione palestinese non rimanga soltanto un appello distante dall’alto, ma diventi un dovere impegnarsi nella sua denuncia, con l’intento di cambiare finalmente le cose. É un dovere umano dire no al genocidio e chiedere in ogni modo il cessate il fuoco sui civili. Chi rimane indifferente é complice“.