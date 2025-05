SAN BENEDETTO – “Chi ha paura di una San Benedetto grande, forte e unita?” – se lo chiede il primo cittadino di San Benedetto Antonio Spazzafumo in un pensiero affidato ad un post sui social in riferimento ad alcuni articoli usciti su certa stampa locale.

“Questa è la domanda che mi frulla in testa mentre sto preparando le valige per far ritorno a San Benedetto dopo aver visto l’ennesimo titolone spacca-città sui giornali di questa mattina – Leggi l’articolo ed è tutto un “sembrerebbe”, “intenderebbe”, “vorrebbe”, “sarebbe”: lo dico per l’ennesima volta a tutti i nostri detrattori: la vostra politica del divide et impera non funziona e fatevene una ragione una volta per tutte perché i rapporti con Massi sono ottimi, l’iter del Ciarrocchi sta procedendo nella massima trasparenza, legalità e chiarezza e la mia maggioranza discute, argomenta ma trova sempre la quadra perché tutti noi vogliamo una San Benedetto grande, forte e unita!”