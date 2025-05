Proseguono gli incontri di formazione on line organizzati dal G.R.I.S. della diocesi di San Benedetto del Tronto, presentati dal vescovo diocesano mons. Giampiero Palmieri, il 6 maggio scorso durante il primo incontro.

Mercoledì 14 maggio 2025, alle ore 21.15, si svolgerà il secondo incontro, sempre on line.

La relazione dal titolo: “Le indulgenze giubilari segno di speranza per il popolo in cammino e le interpretazioni arbitrarie” sarà tenuto da don Lorenzo Bruni, direttore della Scuola Diocesana di Formazione Teologica e parroco della parrocchia di Montalto delle Marche, sede della concattedrale voluta da Sisto V, papa nato a Montalto Marche.

L’incontro sarà moderato da Giancarla Perotti responsabile del G.R.I.S. diocesano.

“Il tema delle indulgenze legate ai Giubilei” afferma Bruni, “e più in generale quello dell’indulgenza come remissione della colpa conseguente il peccato, è sempre di grande attualità nella chiesa, nel pensiero cattolico e non.

La relazione” chiarisce don Lorenzo “si propone di introdurre la tematica, spiegarla alla luce della divina Rivelazione e dei documenti della Chiesa, soprattutto attraverso lo studio del magistero degli ultimi Pontefici romani.

Una parte conclusiva della stessa sarà dedicata a illustrare alcuni esempi di indulgenze che i fedeli hanno la possibilità di ottenere nella loro quotidianità, dimostrando come la Chiesa si sforzi di accompagnare sempre il cammino dei suoi figli con i mezzi necessari al conseguimento della salvezza apportata da Cristo, e già pienamente realizzata nei Sacramenti, alla cui ricchezza e abbondanza l’indulgenza attinge per favorirne e moltiplicarne l’effetto di grazia e di benedizione”.

Ricordiamo che presso la sede del G.R.I.S., in via Pizzi, 25, a San Benedetto è aperto, tutti i giovedì, il Centro di Ascolto, dalle ore 16 alle ore 17.30 per dialogare con tutti quelli che lo desiderano.

Altre informazioni: https://www.ancoraonline.it/2022/04/11/diocesi-giancarla-antonio-fondatori-g-r-s-importante-lascolto-delle-persone-dialogo-quelle-ricerca-dio/

Il link per collegarsi si può chiedere al seguente indirizzo mail: giancarlaperotti@gmail.com