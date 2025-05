Di Marco Romani

SAN BENEDETTO – Ebbene sì, anche Mariano Illuminati purtroppo ci ha lasciati. La notizia mi ha colto di sorpresa nel pomeriggio di ieri, anche perché non sapevo che fosse malato da un po’. Storica figura del Ristorante Rustichello e dell’Hotel Madison, che fin da ragazzo ha gestito con la sua famiglia, con i fondatori, ossia il papà Pietro e la mamma Caterina. Persona seria, leale e grande lavoratore, gestiva principalmente l’hotel di famiglia insieme a sua moglie, la signora Lea, struttura che da circa un paio d’anni è stata demolita per far spazio a un nuovo edificio.

I miei ricordi di Mariano sono indelebili, poiché ho collaborato con lui e con la sua famiglia in giovane età presso l’Hotel Madison, con la mansione di apprendista cameriere nelle stagioni estive dal 1982 al 1985, anni in cui sono cresciuto sia professionalmente che come persona. Per me sono state stagioni lavorative indimenticabili e, se le ricordo con tanto affetto dopo più di 40 anni, è perché Mariano e la sua famiglia hanno gestito la loro attività come una vera famiglia, di cui noi giovani dipendenti facevamo parte come figli.

Era una persona che poteva sembrare distaccata, che non lasciava trasparire facilmente le sue emozioni, ma aveva un gran cuore ed era sempre pronto alla battuta e allo scherzo. Da ragazzino, con lui in hotel, ho vissuto le storiche partite di Spagna ’82, con la vittoria dell’Italia ai Mondiali. Ho conosciuto tanti giocatori della Sambenedettese e le loro famiglie, che trascorrevano parte delle loro vacanze estive al Madison — su tutti il capitano Gigi Cagni e il vice Bruno Ranieri.

Ricordo le spaghettate di mezzanotte, che Mariano spesso organizzava con i clienti, dove lo chef della serata era sempre qualche ospite. Ricordo anche le 50/100 mila lire che a fine stagione ci aggiungeva allo stipendio. Ricordo la sua immancabile sigaretta in bocca, e la sua espressione tra la risata e lo sfottò quando ci vedeva parlare con qualche ragazzina cliente dell’hotel.

Anche se lo vedevo molto raramente, certi ricordi restano indelebili. Se rimangono tali, è perché quella persona ci ha lasciato qualcosa di buono che non morirà mai, così come per me non morirà mai il suo ricordo.

Sentite condoglianze alla famiglia, in special modo alla moglie Lea e ai figli Andrea e Sonia.

Questo era Mariano Illuminati per me.

Ci mancherai. Buon viaggio, Mariano.