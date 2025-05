POTENZA PICENA (MC) – Nel pomeriggio del 25 aprile scorso, a Porto Potenza Picena, un grave episodio di violenza si è verificato all’esterno di un bar, dove un operaio tunisino di 50 anni è stato vittima di un’aggressione da parte di due uomini.

Uno degli aggressori, un pregiudicato 40enne residente nel medesimo comune, ha estratto un coltello colpendo la vittima al torace e a una coscia, per poi darsi alla fuga a bordo della propria autovettura.

L’immediato intervento dei Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Civitanova Marche e della Stazione di Porto Potenza Picena ha consentito di localizzare rapidamente il fuggitivo. L’uomo, nonostante l’alt intimato dai militari, ha tentato la fuga, è stato bloccato dopo un breve inseguimento in una strada senza uscita. In evidente stato di ebbrezza alcolica, ha opposto resistenza al controllo, provocando anche lievi lesioni a un militare. È stato arrestato con le accuse di tentato omicidio, lesioni personali aggravate, resistenza a pubblico ufficiale e guida in stato di ebbrezza.

Le successive indagini condotte dai Carabinieri hanno permesso di identificare anche il secondo aggressore, un 27enne, anch’egli pregiudicato e residente a Porto Potenza Picena. Quest’ultimo è stato deferito in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria per concorso in tentato omicidio e lesioni personali aggravate.

Nei giorni seguenti all’aggressione, il 27enne è stato inoltre denunciato per intralcio alla giustizia, in quanto avrebbe minacciato un testimone con l’intento di indurlo a ritrattare le proprie dichiarazioni.

Sulla base del quadro probatorio raccolto, il GIP del Tribunale di Macerata ha emesso nei confronti del 27enne un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari, con applicazione del dispositivo elettronico di controllo. I Carabinieri hanno, quindi, eseguito il provvedimento, accompagnando l’uomo presso la propria abitazione.