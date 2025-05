ROSETO DEGLI ABRUZZI – Svelato anche il nome del terzo ospite della decima edizione del festival “Emozioni in Musica“, in programma dal 4 al 6 agosto a Roseto nell’ Antistadio “Fonte dell’Olmo“, organizzato dall’associazione musicale Le Ombre, presieduta dal dottor Silvio Brocco, in co-progettazione con il comune di Roseto e con il supporto di numerosi sponsor.

Sarà il cantautore, compositore e chitarrista abruzzese Setak il protagonista della seconda serata della kermesse che dal 2014 ha accolto a Roseto degli Abruzzi innumerevoli nomi della produzione musicale nazionale, dando, però, anche risalto alla valorizzazione di artisti e talenti legati all’Abruzzo. L’artista si esibirà, quindi, martedì 5 agosto dalle ore 21,30, una data del suo “Assamanù tour 2025”, che andrà così a completare il cartellone di questa edizione, che vedrà anche la partecipazione di Marco Masini e Noemi.

Originario di Penne, all’anagrafe Nicola Pomponi, Setak nel 2024 ha conquistato la Targa Tenco per il miglior album in dialetto con ‘Assamanù’. Chitarrista sopraffino, ha collaborato, fra gli altri, con Rettore, Noemi, Fiorella Mannoia e tuttora suona con Tommaso Paradiso. In questo concerto scaverà nella propria storia più intima per regalare al pubblico i brani più preziosi. Un concerto unico e originale, dunque, pensato su misura per gli spettatori di “Emozioni in Musica”.

“In queste dieci edizioni abbiamo sempre avuto un occhio di riguardo per artisti e musicisti legati alla nostra regione, sia per nascita che per origini. Quest’anno, siamo entusiasti di annunciare che sarà sul palco della seconda serata Setak. A breve, condivideremo ulteriori novità riguardanti questa speciale decima edizione – ha confermato il direttore artistico della manifestazione Morgan Fascioli.

I biglietti sono già disponibili in prevendita sui siti di Ticketone e Ciaotickets oltre che nei punti vendita autorizzati.