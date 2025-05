SAN BENEDETTO – La raccolta fondi della nona edizione di “Corri con Martina Km 8.6 – Premio Domenico Mozzoni”, la maratona e passeggiata ludico-motoria a sostegno della ricerca contro il cancro, che si svolgerà domenica 25 maggio sul lungomare di San Benedetto, è dedicata a un nuovo progetto a favore dell’Ospedale “Madonna del Soccorso” di San Benedetto.

Da questa edizione, infatti, tutti i fondi raccolti con le iscrizioni e le donazioni saranno interamente devoluti all’acquisto dello “Scalp Cooler”, uno strumento importante per la UOC di oncologia del nosocomio sambenedettese e di tutta la Ast5. Il dispositivo utilizza un’ unità refrigerante collegata a una cuffia di silicone morbido, che viene posta sulla testa del paziente prima, durante e dopo il trattamento chemioterapico. La temperatura del cuoio capelluto viene abbassata gradualmente, facendo circolare un refrigerante speciale all’interno della cuffia ed è mantenuta costante per tutto il periodo del trattamento, partendo da circa venti minuti prima e continuando anche a fine seduta per un periodo di tempo che può variare da 45 minuti a due ore. La perdita dei capelli, in seguito ad alcuni trattamenti di chemioterapia, si verifica a causa dell’atrofia parziale o totale della radice del bulbo pilifero “attaccato” dal farmaco. Il sistema del raffreddamento produce, invece, una sensibile riduzione del flusso di sangue ai follicoli piliferi, preservandoli in questo modo dalla distruzione. Approvato dalla FDA (Food and Drug Administration), il dispositivo si utilizza in pazienti affetti da neoplasia mammaria in chemioterapia adiuvante con Antracicline e/o Taxani. L’apparecchiatura è dotata di due postazioni, che vengono utilizzate in contemporanea: lo “Scalp Cooler” permetterebbe a circa il 70% delle pazienti, sottoposte a chemioterapia, di presentare un’alopecia di grado lieve o nulla grazie a un sistema che sfrutta la restrizione dei vasi sanguigni che giungono al capello.

Le iscrizioni alla gara competitiva “Corri con Martina” si possono effettuare inviando una email a: iscrizioni@sportforyousrl.it, oppure sul portale www.piceniepretuzirunning.it.

Le iscrizioni alle gare non competitive ludico motorie e le donazioni si possono effettuare online sul sito www.corriconmartina.it, oppure la mattina della gara dalle ore 8 alle ore 9.

Con l’iscrizione di 10 euro si potrà avere la T-Shirt tecnica da collezione, che potrà essere ritirata nel gazebo dedicato alle iscrizioni.