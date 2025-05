FERMO – Negli ultimi giorni, i Carabinieri del Comando Provinciale di Fermo hanno intensificato i loro sforzi nel controllo del territorio, garantendo l’effettiva esecuzione di provvedimenti restrittivi a carico di soggetti pregiudicati. In dettaglio:

– Ad Altidona, i militari della Stazione Carabinieri di Pedaso hanno rintracciato ed arrestato un 40enne, già sottoposto alla misura della detenzione domiciliare. L’arresto è avvenuto in esecuzione dell’ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali del Tribunale di Macerata, in relazione ai reati di furto aggravato, resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale. L’uomo è stato condotto presso la Casa di Reclusione di Fermo per scontare una pena di tre anni e un mese di reclusone.

– A Porto Sant’Elpidio, i militari della locale Stazione Carabinieri hanno arrestato un 23enne tunisino, già sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, per rapina aggravata commessa a Rimini nel mese di luglio 2024. L’arresto è stato eseguito in esecuzione della misura cautelare della custodia in carcere emessa dal Tribunale di Rimini. L’arrestato è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Fermo.