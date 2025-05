FERMO – Negli ultimi giorni, i Carabinieri della Compagnia di Fermo hanno attuato un’intensa attività di monitoraggio del territorio, focalizzandosi su luoghi frequentati da individui noti per avere precedenti di polizia. Questa operazione mirata ha avuto come obiettivo l’identificazione e la verifica del rispetto delle misure di prevenzione e delle restrizioni imposte a tali soggetti. Sono state intensificate anche le operazioni di controllo su persone sottoposte a sorveglianza speciale, che hanno portato a diverse denunce per inosservanza delle prescrizioni imposte.

Le misure citate sono provvedimenti emanati dall’Autorità giudiziaria o dal Questore, diretti a evitare la commissione di reati da parte di soggetti considerati socialmente pericolosi. In dettaglio:

– In Fermo, i Carabinieri della locale Sezione Radiomobile hanno denunciato un 21enne fermano. Lo stesso è stato controllato in orario serale all’interno di un pub ubicato in piazza del Popolo, accertando l’avvenuta violazione del divieto di accesso presso esercizi pubblici di vendita e commercio di alimenti e bevande presenti nei territori della provincia di Fermo, emesso nei suoi confronti dalla locale Questura nel mese di ottobre 2024.

– A Monte Urano, i militari della locale Stazione Carabinieri hanno denunciato un 21enne fermano e un 22enne sangiorgese originario del Bangladesh. Entrambi destinatari di foglio di via obbligatorio disposto dal Questore di Fermo nel gennaio scorso, sono stati controllati insieme in quel comune. Analoga violazione è stata contestata ad una 29enne italiana di Sant’Elpidio a Mare, controllata in quel centro sebbene destinataria di foglio di via obbligatorio per anni 3 disposto dal Questore di Fermo nel mese di marzo u.s.

– A Porto Sant’Elpidio, i militari della locale Stazione Carabinieri, hanno denunciato un 28enne tunisino. Lo stesso è risultato assente in casa durante un controllo notturno e non ha rispettato l’obbligo di firma, prescrizioni impostegli in quanto sottoposto alla misura della sorveglianza speciale di P.S. emessa dal Tribunale di Ancona nel mese di maggio 2024.

– Ancora a Porto Sant’Elpidio, i militari della locale Stazione Carabinieri hanno denunciato una 35enne italiana della provincia di Ancona. La stessa, controllata sul lungomare di quel centro, è risultata destinataria di foglio di via obbligatorio disposto dal Questore di Fermo nel mese di luglio 2023, per la durata di 3 anni.

– A Sant’Elpidio a Mare, i militari della locale Stazione Carabinieri hanno invece denunciato un 29enne abruzzese, domiciliato in quel centro. L’uomo, nonostante essere sottoposto a DASPO con obbligo di firma durante le giornate di disputa delle partite della squadra “ASD VASTESE CALCIO 1902”, non si è presentato presso quel Comando Arma per ottemperare a quanto disposto dalla Questura di Chieti, violando così le prescrizioni impostegli.