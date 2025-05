SAN BENEDETTO – Ci è appena giunta segnalazione che un altro atto vandalico si è verificato al Molo Sud di San Benedetto. Nel mirino di ignoti questa volta è finita la scultura in memoria del gatto Mamy, che è stata completamente rimossa dallo scoglio, probabilmente con l’ausilio di qualche attrezzo che facesse leva.

Il gesto è stato compiuto, con molta probabilità, nel pomeriggio. Sembra, però, che non ci siano testimoni o magari i passanti non hanno prestato particolare attenzione. Nella zona è comunque installata una videocamera che si spera possa fornire informazioni utili sull’identità dei vandali. Qualcuno, in merito, si domanda se sia effettivamente funzionante.

La scultura di Mamy è stata al momento recuperata e spostata al CNS dove sta arrivando Roberto Capocasa, lo scultore che l’ha realizzata.

Non è la prima volta che uno degli scorci più belli della nostra San Benedetto, con le sue bellezze, viene preso di mira e vandalizzato.