NOTE

Circa 500 spettatori provenienti da San Benedetto.

FORMAZIONI FORLI‘: 22 Martelli, 3 Menarini, 4 Saporetti, 5 Gaiola, 7 Petrelli, 11 Farinelli, 17 Motti, 18 Drudi, 20 Lilli, 23 Falasca, 30 Lombardi All: Miramari A disp: 33 Colombo, 2 Mandrelli, 8 Rossi, 9 Trombetta, 14 Eleonori, 16 Valentini, 21 Firman, 25 Graziani, 26 Berto SAMB: 1 Semprini, 3 Orfano, 5 Gennari, 7 Kerjota, 9 Eusepi (c), 10 Fabbrini, 17 Pezzola, 18 Candellori, 27 Guadalupi, 32 Chiatante, 94 Tataranni

All: Palladini A disp: 12 Coccia, 6 Lulli, 8 Baldassi, 11 Battista, 13 Calvaresi, 20 Paolini, 21 D’Eramo, 26 Bouah, 74 Orlandi

Arbitro: Martina Molinaro di Lamezia Terme Assistenti: Giuseppe Piccolo di Vibo Valentia e Dragos Alexandru Mariut di Asti

ANGOLI 4-5

AMMONITI Farinelli 16′, Fabbrini 44′

ESPULSI

CRONACA

Calcio d’inizio alle ore 18.

1′ Primo squillo del Forlì, ma Candellori è attento e chiude su Lombardi.

8′ HA SEGNATO LA SAMB! Sugli sviluppi di un corner calciato da Guadalupi, Kerjota prova la conclusione respinta dal portiere, ma sulla ribattuta si avventa Eusepi che con un tocco sotto ribadisce in rete per il vantaggio rossoblu. 0-1.

14′ Provano una reazione i padroni di casa: conclusione di Lilli alta sopra la traversa.

19′ Pareggia il Forlì con un inserimento di Farinelli che col destro infila Semprini su assist di Petrelli. Tutto di nuovo pari.

21′ Insiste ancora il Forlì con Lombardi, ma Semprini è attento e devia in angolo.

25′ Altra conclusione di Lilli, sopra la traversa. Buon momento ora per il Forlì.

27′ Petrelli ribalta il risultato, dopo una buona incursione sulla sinistra lascia partire un rasoterra di destro che non lascia scampo a Semprini. 2-1.

34′ Serie di angoli per il Forlì ma la difesa della Samb libera.

39′ Calcio di punizione dal limite per i romagnoli. Calcia Lombardi con una traiettoria perfetta che supera Semprini per la terza volta. 3-1.

41′ Samb in bambola, errore in disimpegno dal basso: Pezzola rimedia in angolo.

44′ Giallo per Fabbrini per un fallo in attacco.

45+3′ Fine primo tempo. Samb ottima nell’approccio alla gara, ma dopo il gol del vantaggio sparisce col passare dei minuti e concede sempre più campo agli avversari che ribaltano il risultato. Servirà un atteggiamento diverso nella ripresa per riprendere questa gara.

SECONDO TEMPO

55′ Ci prova Candellori con un bel destro a giro dal limite che esce di pochissimo sul fondo.

60′ Samb più determinata in questa ripresa. Colpo di testa da ottima posizione di Baldassi, neoentrato al posto di Fabbrini, su cross di Kerjota, ma Martelli riesce a sventare la minaccia.

70′ PALO di Trombetta che rischia di chiudere i giochi in contropiede a Semprini battuto.

73′ Gran botta da fuori area di D’Eramo! Ma il pallone si infrange sulla traversa.

78′ Samb a trazione anteriore per cercare di riacciuffarla. Esce Chiatante, entra Battista.

80′ Palladini manda in campo anche Lulli per Guadalupi.

90’+5′ I ritmi della gara calano inevitabilmente per la stanchezza e non succede più nulla fino al fischio finale. Una Samb più spigliata nella ripresa in termini di gioco ma non basta per rimediare ad un primo tempo giocato, eccetto i primi 10′, sottolivello. Ora i rossoblu sono attesi dalla partita contro il Livorno in casa mercoledì.