SAN BENEDETTO – Nella serata di ieri, 10 maggio, si è verificato un episodio di violenza nei pressi della Caritas di San Benedetto che ha creato forte preoccupazione tra volontari e residenti

Sul posto è immediatamente intervenuta la Polizia e, successivamente, i Carabinieri che attualmente stanno ultimando l’attività investigativa. Con loro anche il personale sanitario del 118.

Risulta che sono 3 i soggetti coinvolti nella violenta rissa e che sono ricorsi anche all’uso di armi da taglio. Il bilancio dello scontro, scaturito per futili motivi, è di 2 feriti che, trasportati in ospedale per le cure necessarie, sono stati piantonati dai militari.

I Carabinieri hanno proceduto all’arresto dei 3 soggetti.