TORINO – La chitarrista Sonia Infriccioli al Torino Jazz Festival. Per la prima volta una musicista sambenedettese partecipa al prestigioso evento musicale torinese.

Il Torino Jazz Festival di Torino, svoltosi nel capoluogo del Piemonte dal 15 al 30 aprile 2025, ha visto infatti quest’anno, insieme ai numerosi artisti che si sono avvicendati nelle diverse serate, anche la partecipazione del “Sonia Infriccioli trio”, fondato e diretto dalla promettente chitarrista jazz sambenedettese, che si è esibita insieme a Davide Liberti al contrabbasso e Luca Guarino alla batteria, nella rivisitazione di standard poco interpretati e brani di chitarristi compositori, evidenziando le caratteristiche estetiche e di interplay del jazz guitar trio. La giovane musicista Sonia Infriccioli è già conosciuta nella nostra città e non solo per la direzione artistica del festival “Marche Manouche“, da lei ideato, giunto l’estate scorsa alla terza edizione (vedi qui).

Il progetto, nato in occasione della recente laurea di Sonia in chitarra jazz al Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Torino, si ispira all’estetica intimista, sobria ed equilibrata della formazione del chitarrista jazz Jim Hall, ed all’interazione e al dialogo (interplay) tra i tre componenti del trio, all’interno del quale ogni strumento diventa protagonista. La band, che trae ispirazione dal “Jim Hall Trio”, introduce comunque elementi legati alla personalità dei tre musicisti, anche nella scelta del repertorio, frutto di una personale ricerca di Sonia Infriccioli fra brani come “Careful” di Jim Hall, “Foolish Door” di John Abercrombie, “Someone to watch over me” di George Gershwin, “Frisell Frazzle” dello stesso Jim Hall, che hanno segnato il percorso di crescita musicale della giovane chitarrista sambenedettese.

Il concerto del “Sonia Infriccioli trio” si è svolto il 30 aprile 2025, in coincidenza con la giornata internazionale del Jazz, presso la suggestiva cornice del locale Amen di Torino, alla presenza di un nutrito e attento pubblico (vedi foto), che ha apprezzato la qualità e l’originalità della musica proposta dall’ensemble jazz.

Il Torino Jazz Festival, dal 2012 ad oggi ha visto esibirsi nella vivace scena musicale torinese jazzisti del calibro di Carla Bley, Billy Cobham, Enrico Rava, Stefano Bollani, Caetano Veloso, Dave Holland, Christian McBride e tanti altri artisti italiani e non. “Libera la musica” è lo slogan della tredicesima edizione del Torino Jazz Festival, con l’invito a liberare la musica dalle strettoie dei generi.