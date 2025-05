SAN BENEDETTO – Quante volte passando sotto al ponte in pieno centro a San Benedetto abbiamo posato gli occhi su quei cani, spesso cuccioli, malnutriti e stremati che dormivano?

La nostra redazione è venuta a conoscenza di una segnalazione che è stata fatta e vuole contribuire a diffondere la notizia, affinché chi di dovere possa intervenire in tempi -e modi- utili.

Sembrerebbe, infatti, che un giovane sia riuscito a prendere uno dei cuccioli, dal senzatetto con il quale vivono, offrendogli 40 euro. Questo perché, vedendolo privo di forze, voleva portarlo da un veterinario affinché lo visitasse. Il responso è stato che il cucciolo ha il parvovirus ed è grave. Lo specialista non ha indugiato a dedurre che anche gli altri cuccioli possano essere infetti e che per tutti i padroni di amici a quattro zampe è assolutamente necessario prestare attenzione, quando si attraversa la zona.

Si rende noto che la Parvovirosi Canina è una grave patologia potenzialmente mortale che colpisce ogni anno tantissimi cani, soprattutto cuccioli, causata dal Parvovirus Canino, un virus estremamente contagioso e particolarmente resistente nell’ambiente esterno.

Né passa in secondo piano lo sfruttamento di questi animali, nel presente contesto e in molti altri. Continui accoppiamenti e cucciolate perché il cucciolo cattura di più l’attenzione o, come è successo, per darlo via per 40 euro. Situazione che sappiamo essere già stata segnalata ad associazioni e residenti.

Si rende noto che la foto dell’articolo è stata scattata settimane fa, il cucciolo che ha preso il ragazzo era lì con altri cuccioli diversi da quelli in foto. Tuttavia non si esclude che anche questi ultimi possano essere infetti.