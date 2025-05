ROMA -Lo scorso giovedì 8 maggio ha preso il via la XVIII edizione del Festival della cinematografia sociale Tulipani Seta. Il Festival, che si tiene al The Space cinema moderno di Roma, si concluderà domenica 11 maggio.

La rassegna ha l’obiettivo di promuovere le opere audiovisive, che meglio rappresentano il racconto dei temi sociali e della sostenibilità. Ogni opera cinematografica viene scelta per rappresentare la diversità e la fragilità di persone e luoghi, per integrarne i bisogni e proteggerne lo sviluppo.

“Le ali invisibili”, diretto da Marco Trionfante, ha vinto il premio “Sorriso per la Disabilità Ancos” con la seguente motivazione: “Per averci regalato un cortometraggio ricco di spunti e riflessioni tra sfide personali e sociali, il registra Marco Trionfante ci proietta nella vita di Alessio che giorno dopo aggiorno affronta molte difficoltà per realizzare il suo sogno. Da un lato mostra con a metafora della corsa che bisogna guardare avanti e correre sempre più veloce, più forte e non fermarsi mai per raggiungere l’obiettivo. Dall’altro evidenzia che attraverso il supporto di persone attente alle esigenze delle persone con autismo queste possono avere molto da offrire”.

