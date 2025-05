SAN BENEDETTO – Oggi, 9 maggio 2025, alle ore 12.00 è stato celebrato il funerale di don Renato Pegorari, presso la Chiesa dei padri Sacramentini, dove lo stesso Padre Renato ha celebrato per tanti anni. La celebrazione eucaristica è stata presieduta dal nostro vescovo S. E. mons. Gianpiero Palmieri, insieme ai padri Sacramentini di San Benedetto e al Superiore della Provincia “Madonna del Santissimo Sacramento” Italia e Spagna, Padre Gabriele Di Nicolò.

Oltre ai parenti, erano presenti tantissimi fedeli delle diverse comunità parrocchiali dove egli aveva svolto il suo ministero presbiterale e molti figli spirituali.

Il vescovo Palmieri, tra gli impegni svolti da padre Renato ha citato anche il ministero dell’esorcistato che ha praticato da anni, “Un ministero”, ha ricordato il vescovo Gianpiero: “che da speranza a chi percepisce che la sua vita è arrivata a un punto fermo, a un vicolo cieco, a un tunnel senza uscita dove il male sembra avere la prevalenza”. Non è mancato il ringraziamento del vescovo alla comunità dei padri Sacramentini per aver accolto don Renato, nel 2017 e per averlo aiutato durante tutta la sua malattia. Ha aggiunto Palmieri: “don Renato ha accettato la sua malattia con tanta pazienza e sempre con il sorriso. Mi è bastato solo un paio di colloqui con lui per capire il suo grande spessore spirituale”.

Il superiore della Comunità Sacramentina di San Benedetto, padre Silvano Nicolli, ha ringraziato il vescovo, non solo per la sua presenza, ma anche per le visite che ha fatto a don Renato, visite che edificava il sacerdote e lo rendeva felice. Padre Silvano è stato compagno di studi di padre Renato e lo ha ricordato e ringraziato per tutto il bene che ha fatto.

Anche don Luca Rammella, attuale parroco di Comunanza, ha ricordato il bene compiuto da don Renato nel territorio di comunanza e Montemonaco e soprattutto i bei momenti passati insieme durante i pasti quando li arricchiva di pensieri spirituali.

Anche una fedele, Gianna Basili, in rappresentanza delle Comunità di Comunanza e Montemonaco, ha espresso un pensiero di ringraziamento a don Renato: “I nostri cuori sono pieni di tristezza per il distacco fisico, ma grati e riconoscenti al Signore per averci donato te, Padre Renato. Oggi vogliamo dirti grazie, padre Renato. Grazie perché, ci hai accolto così come siamo, hai “camminato” con noi, guidandoci con affetto, pazienza e perseveranza. Sei stato per la comunità di Comunanza e Montemonaco non solo un padre spirituale ma soprattutto un padre. Grazie per il tuo aiuto donatoci nel nostro percorso di fede, spesso vacillante, ma tu sempre pronto lì a infondere coraggio, speranza e sorriso. I tuoi insegnamenti resteranno impressi in noi per sempre”.

Venerdì 16 maggio, presso la chiesa dei padri Sacramentini verrà celebrata la messa in suffragio di don Renato alle ore 18.30.