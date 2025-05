SAN BENEDETTO – Al via la seconda edizione di “La notte bianco-rosa dei bambini”, organizzata dall’associazione culturale Apat con la direzione artistica di Claudio Marastoni e patrocinata dall’amministrazione comunale di San Benedetto nelle persone del sindaco, Antonio Spazzafumoe dell’assessore alla cultura, Lia Sebastiani, che quest’anno si svolgerà da mercoledì 11 e giovedì 12 giugno a partire dalle ore 18.

Un evento ricco di novità dedicato ai più piccoli e non solo, che va ad arricchire il fitto calendario di eventi estivi sambenedettesi, grazie al quale il centro della città si trasformerà in un “fantastico” villaggio dei balocchi con giochi, musica, sport, laboratori e spettacoli, suddiviso in aree tematiche. Due le novità di questa edizione: lo spettacolo di una famosissima star dei bambini, la cui esibizione è prevista alle ore 21,30 di mercoledì 11 giugno, e quattro nuovissimi villaggi con animazione live, luci ed effetti speciali, tra cui il grande “braccia-aperte” con scenografia e allestimento, il castello ispirato ai cartoni animati di Walt Disney, il villaggio di Roma Antica con l’animazione a tema e il mondo sottomarino, che riporterà al film Oceania. La serata di giovedì 12 giugno, invece, sarà aperta da una band di 15 elementi specializzata in baby dance, mentre sul palco si esibiranno anche Dj, coro e “Mamme in canto”. Ad arricchire l’evento, inoltre, Pompieropoli, l’attività specifica rivolta ai più piccoli a cura dell’associazione nazionale Vigili del fuoco, le prove di sicurezza stradale con la Croce Rossa Italiana, il Dottor Clown, truccabimbi, area cinofila per adozioni e informazioni contro il randagismo, in collaborazione con la Lega del Cane, il gonfiabile di Radio Azzurra e la divertente “Ruota della fortuna” di Caffè Mokambo.