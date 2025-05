TERAMO – Nel pomeriggio di ieri, 7 maggio, i Vigili del Fuoco del Comando di Teramo hanno effettuato oltre 15 interventi a causa del violento nubifragio che ha interessato il capoluogo e le zone circostanti.

In particolare i Vigili del Fuoco sono intervenuti in due scuole interessate da infiltrazioni di acqua piovana, per prosciugare scantinati e rimuovere alberi e rami caduti su sedi stradali.

Una squadra è intervenuta in via Flaiani di Teramo a seguito della caduta di un muretto di recinzione su alcune auto in sosta.