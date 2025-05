ROMA – Oggi 8 maggio, alle ore 19:16 è stato eletto il nuovo papa: Leone XIV.

Robert Francis Prevost, nato il 14 settembre del 1955 a Chicago (Stati Uniti), missionario prima e poi vescovo a Chiclayo (Perú), è stato uno degli uomini di fiducia di Papa Francesco per il delicato compito di individuare e accompagnare i pastori della Chiesa universale.

In un’intervista a Vatican News– quando gli chiesero come era stato passare dall’essere un vescovo missionario in America Latina al guidare il dicastero che aiutava il papa a scegliere i Vescovi- aveva risposto così: