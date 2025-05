WEB TV – Le nuove frontiere del turismo e la visione del Territorio Piceno da valorizzare: questi i temi chiave che Luigi Contisciani, presidente del Bim Tronto, ha affrontato nella nostra intervista.

“Abbiamo il privilegio di avere borghi, mare e montagna nel giro di pochi chilometri, per questo è importante fare squadra e non pensare solo al proprio orticello”. Un concetto fondamentale sul quale Riviera Oggi (e ancor prima Sambenedetto Oggi) credono fortemente dal 1995 quando il direttore Nazzareno Perotti scrisse, come titolo del suo editoriale, “Palme e mare…non bastano più!“.