SAN BENEDETTO L’A.S.D. Atletico Mariner comunica che la gara unica dei Play-Out Atletico Mariner-Monturano Campiglione si disputerà domenica 11 maggio alle ore 16.30 presso lo Stadio “Riviera Delle Palme”.

Le richieste di accredito per gli organi di stampa, FIGC, CONI e AIA dovranno pervenire all’indirizzo biglietteria.asdatleticomariner@gmail.com entro e non oltre le ore 18 di sabato 10

maggio.

Saranno aperti due settori: la Tribuna Centrale per i sostenitori locali e la Curva Sud per i sostenitori ospiti. Si precisa che per ordine pubblico, ogni sostenitore potrà entrare nel proprio settore solo se munito di carta d’identità fisica.

Si comunica, inoltre, che l’ingresso allo stadio per gli Under 18 sarà gratuito mentre per il resto del pubblico il costo del biglietto è di €10. I botteghini verranno allestiti all’ingresso dei due settori, e potranno essere raggiunti da nord dai locali e da sud dagli ospiti.

La società per agevolare l’ingresso, suggerisce di munirsi dei biglietti attraverso la prevendita che si terrà presso il nostro ufficio situato al Campo “Schiavoni” di Porto d’Ascoli e che non avrà costi aggiuntivi.

L’ufficio rimarrà aperto per la prevendita i seguenti giorni:

– Giovedì 8 maggio dalle ore 16.30 alle 19.30;

– Venerdì 9 maggio dalle ore 16.30 alle 19.30;

– Sabato 10 maggio dalle 16.30 alle 18.30.