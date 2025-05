SAN BENEDETTO – Domenica 11 maggio arriva “Fiore di Via”, la manifestazione commerciale dedicata ai fiori e all’arte dell’infiorata che si terrà nel giorno della Festa della Mamma lungo viale De Gasperi. L’evento si propone di intrattenere il pubblico che visiterà il viale, unendo la bellezze del mondo florovivaistico all’arte della composizione floreale, ma sarà anche un’occasione di educazione e sensibilizzare degli avventori sul valore della natura e dell’arte nella quotidianità.

In occasione della manifestazione commerciale, il Comando di Polizia Locale ha emesso un’ordinanza che modifica la viabilità per permettere lo svolgimento in sicurezza dell’evento.

A partire dalla prima mattina di domenica 11 maggio e fino alla conclusione della manifestazione, lungo tutta la corsia ovest di viale De Gasperi, nel tratto compreso tra gli incroci con via Montello (lungalbula) e via Lucania, saranno vietati transito e sosta. Transito vietato anche in via Puglia, fino all’incrocio con via Venezia Giulia, e in via Campania, nel tratto compreso tra via Toscana e viale De Gasperi.

Sulla corsia est di viale De Gasperi, nel tratto compreso tra l’incrocio con via Montello e il civico n° 5, sarà in vigore il solo divieto di sosta con l’eccezione dei veicoli dotati di Permesso Rosa o CUDE (contrassegno per i disabili).

I titolari di autorimesse e box auto in via Campania potranno accedere agli spazi di sosta privati previa autorizzazione e assistenza del personale di Polizia Locale che sarà in servizio sul posto.