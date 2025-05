Dal 2014 l’Associazione Fibromialgia Italia OdV (ex Fi.Mar.Onlus) si occupa dei bisogni delle persone affette da Fibromialgia (FM), Sensibilità Chimica Multipla (MCS) e Encefalomielite Benigna Stanchezza Cronica (CFS), e di migliorare la loro qualità di vita.

La presente per proporre l’iniziativa dell’Associazione AFI OdV, in occasione della Giornata Mondiale della Fibromialgia, lunedì 12 maggio 2025, l’installazione di una panchina viola (colore simbolo della sindrome) come gesto di vicinanza ai malati affetti dalla Fibromialgia. L’iniziativa coinvolge diversi Comuni della Regione Marche: Ascoli Piceno, Monteprandone, San Benedetto del Tronto, Grottammare, Cupra Marittima, Fermo, Porto Sant’Elpidio, Muccia, Sarnano e Pesaro. Sulla panchina sarà affissa una targa con il logo dell’Associazione e la dicitura “Fibromialgia. Esistono già le tue ali. Tutto quello che devi fare è volare”.

Inoltre, i Comuni di Ascoli Piceno, Civitanova Marche, Recanati, Falconara Marittima, Ancona, Castelfidardo, Senigallia e Fano illumineranno di viola monumenti e palazzi del paese.

Recentemente, l’Associazione Fibromialgia Italia OdV ha aperto il 3° Sportello di accoglienza sulla Fibromialgia a Centobuchi (AP), integrando così lo sportello di Ancona nell’Ospedale Regionale Torrette e lo sportello di Pesaro all’interno dell’Istituto di Riabilitazione Santo Stefano. Infine, domenica 4 maggio, il Sindaco di Ancona Daniele Silvetti, ha conferito l’attestato di Civica Benemerenza con medaglia d’argento alla Presidente dell’Associazione AFI OdV Antonella Moretto per il lavoro svolto a favore dei

malati affetti da Fibromialgia e Sensibilità Chimica Multipla nella Regione Marche.