SAN BENEDETTO – Si è spento don Renato Pegorari, per molti affettuosamente “padre Renato”. Prima di essere incardinato nella diocesi di San Benedetto del Tronto, aveva fatto parte della Congregazione del Santissimo Sacramento.

Una figura straordinaria: sacerdote umile, di poche parole, uomo dell’ascolto, sempre veritiero, profondamente dedito alla preghiera. Un instancabile operaio della Vigna del Signore, che non ha mai espresso un giudizio negativo su nessuno.

Il 17 marzo 2024 aveva celebrato l’anniversario del suo sacerdozio. Durante il suo lungo cammino pastorale, don Renato ha ricoperto numerosi incarichi:

amministratore parrocchiale e parroco in diverse comunità,

canonico della Cattedrale,

esorcista,

docente di Liturgia presso la Scuola di Formazione Teologica,

assistente ecclesiastico dei Cursillos di Cristianità,

cappellano direttore della Confraternita Interparrocchiale del Santissimo Sacramento,

assistente del Rinnovamento nello Spirito Santo.

I funerali si terranno venerdì 9 maggio alle ore 11:00, presso la chiesa dei Padri Sacramentini.

La Santa Messa sarà presieduta da S.E. Mons. Gianpiero Palmieri.

La salma è esposta nella cappella adiacente al Santuario dell’Adorazione.

Un ricordo personale: «Conobbi padre Renato nel 1983, durante il Corso di Formazione Teologica per laici che io e mio marito seguimmo presso i Padri Sacramentini.

Le sue lezioni non erano solo teoriche: ci accompagnava dentro il mistero dei sacramenti con cuore e profondità.

Le sue parole ci hanno guidati per tutta la vita, in famiglia e nell’evangelizzazione.

È stato padre spirituale della nostra famiglia e di tante altre. Sempre pronto ad ascoltare, visitare, pregare, anche negli ultimi tempi, quando la malattia lo aveva quasi immobilizzato.

Non si è mai lamentato. Al contrario, incoraggiava chiunque incontrasse.

La frase che ci diceva più spesso? “Pregate per me”, e subito dopo aggiungeva: “Pregate per la conversione dei preti!”»

Come ogni sacerdote che ha svolto il ministero dell’esorcistato, don Renato si è distinto per una vita di preghiera intensa, fedele e luminosa.

Il direttore e la redazione di Riviera Oggi si uniscono al dolore dei familiari e di quanti gli sono stati vicini, specialmente durante la malattia.

A tutti, il nostro più sincero cordoglio.