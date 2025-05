ANCONA – La nuova stagione balneare marchigiana, che si apre il 1° maggio per terminare il prossimo 14 settembre, conferma ancora una volta l’ottima qualità delle acque di balneazione della regione.

Comunichiamo i dati dell’ARPAM (Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale delle Marche), come da comunicato stampa.

Quest’anno sono infatti 165 i chilometri di costa classificati nella classe “Eccellente poco meno del 97% dell’estensione del litorale marchigiano ha visto infatti classificare il proprio mare nella classe migliore, mentre le porzioni rimanenti sono risultate in classe buona (2,29%), e solo una minoranza delle acque balneabili, corrispondenti a poco più di 1 chilometro di costa, risulta in classe inferiore al buono, senza particolari variazioni rispetto agli anni precedenti.

Il dato provinciale vede nelle province di Pesaro Urbino e Ascoli Piceno il 100% dell’estensione di costa balneabile in classe eccellente, immediatamente seguite da quella di Ancona (99%).

Nelle province di Macerata e Fermo la classe eccellente è sempre predominante (rispettivamente 92% e 90% della lunghezza del litorale), con percentuali della classe buona del 5 e 10%, e soltanto meno di 900 metri di costa con classe inferiore al buono.

Come ogni anno, durante tutta la stagione balneare ARPAM procederà con il campionamento delle acque sia secondo un calendario predeterminato a livello regionale e sia in occasione di definite criticità, al fine di monitorare costantemente lo stato ambientale e sanitario del litorale marchigiano.

I risultati dei campionamenti, che nella scorsa stagione sono stati ben 1.751 distribuiti nei mesi tra maggio e settembre, oltre al fine immediato di fornire indicazioni per l’eventuale emissione di ordinanze sulla balneazione da parte dei Sindaci interessati, costituiranno la base per determinare la prossima classificazione, valida per la stagione 2026.

L’indicatore ambientale “Balneazione” è consultabile sul sito ARPAM, mentre i risultati “in tempo reale” dei monitoraggi effettuati nel corso di tutta la stagione sono disponibili sull’applicativo “Balneazione” all’indirizzo https://balneazione.arpa.marche.it/

Per ulteriori informazioni e approfondimenti:

ARPAM – Direzione Tecnico Scientifica

Tel.: 071 2132720

dg.arpam@ambiente.marche.it

Classificazione delle acque di balneazione per comune: