SAN BENEDETTO- “La lode delle creature: la spiritualità di San Francesco e le distorsioni della New Age” è il titolo del primo dei tre appuntamenti di formazione organizzati e promossi dal Gris diocesano, svoltosi il 6 Maggio 2025 on line. Il professor Francesco Mangani, docente di Mariologia presso la Scuola diocesana di formazione teologica, ha tenuto questo primo incontro, affrontando una tematica di grande attualità e spessore. La professoressa Giancarla Perotti, docente di Didattica all’ISSR Redemptoris Mater di Ancona, nell’introdurre l’evento, ha esordito con queste parole “Sono ormai cinque anni che ci vediamo per la formazione e i membri del Gris, oltre all’impegno per la ricerca di movimenti religiosi alternativi, svolgono un servizio pastorale che consiste nell’annunciare il Vangelo”. È seguito l’intervento del vescovo Giampiero Palmieri che ha sottolineato che la fede cerca una comprensione “Senza la pretesa che il Mistero possa essere esaurito da un concetto, da un’idea o da una descrizione”. L’incontro, tenuto magistralmente da don Mangani, si è articolato in tre momenti: nella prima parte il relatore ha illustrato le caratteristiche principali della New Age, nella seconda sono state confutate le interpretazioni erronee del Cantico delle Creature e di San Francesco da parte della New Age e infine, attraverso alcuni suoi scritti, si è messo in luce questo straordinario personaggio che tutti amiamo e ammiriamo che è Francesco d’Assisi. Il relatore, facendo riferimento in particolare al documento Gesù Cristo, portatore dell’acqua viva, redatto congiuntamente dal Pontificio Consiglio per la cultura e dal Pontificio Consiglio per il dialogo interreligioso, ha messo in evidenza come “La New Age rappresenta una delle sfide più insidiose alla visione cristiana dell’uomo, di Dio e della salvezza” e ha argomentato le moltissime differenze e incompatibilità tra questa corrente e il cristianesimo, soprattutto spirituali e teologiche. L’evento, sebbene on line, ha visto una grande partecipazione di pubblico ed è stato molto apprezzato per l’organicità, la profondità e la chiarezza dei contenuti proposti dal relatore