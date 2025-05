ROMA – Oggi, mercoledì 7 maggio, è ufficialmente iniziato il Conclave per l’elezione del nuovo Pontefice, successore di Papa Francesco. Alle ore 21, dal comignolo della Cappella Sistina, è stata emessa la prima fumata nera, segnalando che nella votazione odierna i 133 cardinali elettori non hanno raggiunto il quorum necessario di due terzi per eleggere il nuovo Papa.

La fumata nera, prodotta dalla combustione di specifici composti chimici, indica che nessun candidato ha ottenuto i voti necessari per l’elezione. A partire da domani, 8 maggio, sono previste quattro votazioni al giorno: due al mattino e due al pomeriggio, con le fumate programmate intorno alle ore 12 e alle ore 19.

La fumata bianca, che annuncia l’elezione del nuovo Papa, sarà accompagnata dal suono delle campane della Basilica di San Pietro.