MONTEPRANDONE – A Monteprandone apre lo Sportello Benessere Animale, un servizio gratuito pensato per tutti i cittadini, dedicato alla gestione consapevole e responsabile degli animali da compagnia. Lo sportello sarà attivo presso la Delegazione Comunale in via delle Magnolie ogni primo martedì del mese, dalle ore 17:30 alle 19:30. I volontari saranno a disposizione della cittadinanza per offrire supporto, informazioni e consulenze su vari aspetti legati alla cura e alla convivenza con gli animali d’affezione.

Il progetto, realizzato grazie alla collaborazione delle associazioni A Zampe Scalze, Qua La Zampa e Cani Liberi, prevede la presenza di veterinari, volontari, educatori cinofili e consulenti felini che potranno offrire orientamento su questioni sanitarie, comportamentali e legislative, oltre a fornire assistenza per adozioni, gestione delle emergenze e dei casi di rinuncia.

Accanto allo sportello, sono previste giornate formative gratuite rivolte a tutta la cittadinanza, residenti e non. Gli incontri saranno dedicati a migliorare il rapporto uomo-animale, promuovere una convivenza armoniosa e consapevole, e prevenire comportamenti errati che possono creare difficoltà nella gestione quotidiana degli animali. Si parlerà di comunicazione con il cane, segnali da riconoscere, gestione della passeggiata in contesto urbano, uso corretto del guinzaglio e degli strumenti, e molto altro, con un linguaggio chiaro e accessibile a tutti.

È un’occasione importante per rafforzare il legame con i nostri amici a quattro zampe e costruire insieme una comunità più attenta e rispettosa del loro benessere.

Dichiarano le referenti del progetto, Alice Agnelli, Elisa Pizzingrilli e Lorella De Angelis: “Con l’apertura dello Sportello Benessere Animale iniziamo un percorso concreto di ascolto, informazione e sostegno per chi vive con un animale o desidera farlo in modo consapevole. Il nostro obiettivo è promuovere una cultura del rispetto che parte dagli animali e si riflette sull’intera comunità, perché il benessere animale è anche benessere umano. Lo sportello sarà uno spazio aperto al dialogo, dove offriremo strumenti pratici, consulenze e orientamento grazie a un team di professionisti e volontari. Daremo grande rilievo all’adozione consapevole, accompagnando le persone nella conoscenza dell’etologia dell’animale con cui scelgono di convivere, per prevenire abbandoni e difficoltà. Crediamo che parlare di animali significhi parlare di educazione, salute pubblica, prevenzione e civiltà. E vogliamo anche dare visibilità e riconoscimento a chi ogni giorno, spesso nel silenzio, si impegna per tutelare gli animali e la natura. Le vite non si comprano: si scelgono, si accolgono, si rispettano”.

Dichiara Meri Cossignani, consigliere comunale con delega all’Ambiente: “L’istituzione dello sportello conferma l’attenzione e l’impegno dell’Amministrazione comunale verso i nostri amici animali, per molti cittadini ormai veri e propri membri del nucleo familiare. Tra i primi impegni, oltre alla promozione di eventi e iniziative di interesse, attraverso lo Sportello provvederemo all’aggiornamento laddove necessario del Regolamento approvato dal Consiglio comunale nel 2013 sulla tutela e la convivenza tra comunità umana e animale”.