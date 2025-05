SAN BENEDETTO – Presentata oggi alla stampa dal presidente AMAT Piero Celani con Matteo Osimani e dall’assessore alla cultura del Comune di San Benedetto del Tronto, Lia Sebastiani l’edizione 2025 di “Nel cuore, nell’anima. Ritratti d’autore in musica e parole”.

Tre, come di consueto, gli appuntamenti per l’omaggio dei grandi interpreti ai grandi autori della canzone italiana, proposti sul palco di piazza Piacentini da Comune e AMAT con il contributo di Regione Marche e di Ministero della Cultura e con il sostegno di BIM Tronto.

Sergio Cammariere apre la rassegna sabato 5 luglio. Affiancato dalla sua storica band (Tittarelli, Bulgarelli e Ariano) a cui si è aggiunta ora la violoncellista Giovanna Famulari, il cantautore e pianista calabrese ripercorre la sua carriera dai suoi primi successi fino al suo ultimo disco “Una sola giornata” (2023) che dà il titolo al suo nuovo tour. Lo spettacolo rispecchia l’approccio unico dell’artista: una perfetta combinazione tra poesia, atmosfere jazz e coinvolgenti ritmi latini.

Giovedì 17 luglio si dividono il palco di piazza Piacentini per un concerto ‘doppio’ due cantautrici giovanissime e molto amate dal pubblico. Francamente è un progetto torinese trapiantato a Berlino. Queerness e attivismo occupano il centro della sua produzione musicale, che si muove tra cantautorato ed elettronica, filosofia e transfemminismo, sperimentazione e impegno. Erica Mou pugliese, classe 1990, ha all’attivo oltre settecento concerti in Italia e all’estero e ha pubblicato sei album in studio. Premio della Critica Mia Martini e il Premio Sala Stampa Radio T a Sanremo nel 2012, ha collaborato al mondo del cinema e nel 2014 è stata candidata al David di Donatello per la Migliore Canzone Originale. Il suo romanzo d’esordio, “Nel mare c’è la sete” (Fandango 2020), è stato pubblicato in traduzione nel Regno Unito, Australia e India.

Chiude la rassegna, martedì 29 luglio, Frida Bollani Magoni, da oggi semplicemente “Frida”, che si presenta al pubblico con una proposta artistica matura, che abbraccia una dimensione più personale e intima. Con sonorità più moderne e contemporanee grazie anche all’inserimento di strumenti elettronici e del pianoforte elettrico, il nuovo repertorio include brani originali e nuove interpretazioni di successi internazionali. Ad accompagnarla sul palco, Mark Glentworth, percussionista e compositore britannico dalla carriera costellata di collaborazioni prestigiose, che contribuisce a dare una nuova energia alla performance e un ulteriore arricchimento musicale.